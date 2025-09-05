Premiere für Jungstar Schwärzler: Erstes Semfinale in der Heimat

Joel Schwärzler ist weiter im Vormarsch. Bei den NÖ Open in Tulln erreichte der 19-Jährige zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere erstmals ein Heim-Semifinale. Gegen den Inder Sumit Nagal verlor die ehemalige Nummer eins der Junioren-Weltrangliste zwar den ersten Satz, danach ließ er aber nicht mehr viel anbrennen und marschierte als 6:7-6:4-6:1-Sieger vom Sandplatz.

Tennis in Tulln

„Das fühlt sich sehr, sehr gut an! Tatsächlich war der Wind für uns beide heute heftig, aber ich habe mich nach dem ersten Satz besser darauf eingestellt, mich besser bewegt, war geduldiger und hab auch in der Defensive mehr gearbeitet“, sagt der Vorarlberger nach seinem 2:36 Stunden langen Match gegen Nagal.