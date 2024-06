Im Achtelfinale: Schwärzler auf Kurs Richtung Grand-Slam-Traum

Joel Schwärzler befindet sich weiter im Vormarsch. Der 18-Jährige liegt im Juniorenbewerb der French Open weiterhin auf Kurs in Richtung seines angepeilten, ersten Jugend-Grand-Slam-Erfolgs. Der Schützling von ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer gewann auch sein zweites Hauptbewerbsmatch gewonnen.

Der an zwei gereihte Vorarlberger (ITF 2) fertigte den kanadischen Qualifikanten Keegan Rice (ITF 97), der im Vorjahr immerhin die Nummer 32 in der Jugendweltrangliste war, in nur 65 Minuten Spielzeit mit 6:4, 6:2 ab.

Sein nächster Gegner ist nun am Mittwoch der ungesetzte Spanier Rafael Jodar (ITF 36), der zu Saisonbeginn noch Nummer elf im Jugendranking gewesen ist, sich seitdem aber wie Schwärzler überwiegend schon aufs Erwachsenentennis fokussiert.