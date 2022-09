Handschlag verweigert: Asarenka zeigt Verständnis für Ukrainerin

"Ich schüttle jedem Gegner die Hand, aber ich kann niemanden dazu zwingen", sagte Asarenka später. Überrascht war sie aber nicht, weil ihr im August in Washington gegen Dajana Jastremska (UKR) das Gleiche passiert war. Die Absage für die Charity war wohl auch auf Betreiben Kostjuks zustandekommen. Asarenka erzählte, sie sei vom US-Verband gefragt worden, ob sie teilnehmen wolle und sie habe sofort zugesagt.

"Was in der Welt gerade passiert, ist sehr schwierig", sagte Asarenka. "Aber wir sind alle Menschen und sollten einander so behandeln."