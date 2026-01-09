Bizarrer Auftritt bei Tennisturnier: Spielerin macht nur drei Punkte

Nachdem bizarre Videos einer überforderten Tennisspielerin im Internet viral gegangen sind, hat der Turnierveranstalter einen Fehler bei der Ansetzung zugegeben. Beim kleinen W35-Turnier in Nairobi verlor die mit einer Wildcard ausgestattete Ägypterin Hajar Abdelkader in der ersten Runde gegen die deutsche Spielerin Lorena Schädel mit 0:6, 0:6. Hajar Abdelkader: 20 Doppelfehler und nur drei Punkte Von dem Match kursierten Videos im Internet, die Zweifel aufkommen ließen, ob Abdelkader zuvor jemals Tennis gespielt hatte. „Im Nachhinein räumt Tennis Kenya ein, dass diese Wildcard nicht hätte vergeben werden dürfen. Der Verband hat diesen Vorfall zur Kenntnis genommen und wird sicherstellen, dass ein solch äußerst seltener Fall nie wieder vorkommt“, hieß es in einer Erklärung vom kenianischen Verband, deren Echtheit der dpa bestätigt wurde. Zuvor hatte unter anderem die Nachrichtenagentur AP berichtet.

Schon der wacklige Ballwurf beim Aufschlag sah bei der Verliererin höchst amateurhaft aus, insgesamt leistete sie sich 20 Doppelfehler. Abdelkader erzielte nur drei Punkte - aufgrund zweier Doppelfehler und eines unerzwungenen Fehlers ihrer Gegnerin, die auf Weltranglistenplatz 1026 geführt wird. Match dauerte 37 Minuten Manche Nutzer wunderten sich, wie die komplett einseitige Partie überhaupt 37 Minuten dauern konnte. Andere fragten sich, ob das Video überhaupt echt sei.