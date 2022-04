Gegner ins Gesicht geschlagen: Tennis-Talent sorgt für Skandal

Dass es beim Tennis schon mal zu Aussetzern und Ausrastern kommt, ist kein Geheimnis. Novak Djokovic, Daniil Medwedew oder Alexander Zverev können ein Lied davon singen. Nun sorgte aber ein Tennis-Talent bei einem Juniorenturnier in Ghana für einen handfesten Skandal. Der 15-jährige Franzose Michael Koume ging als Favorit in den Bewerb, verlor aber zum Auftakt knapp und wurde danach handgreiflich.

So musste sich Koume in Accra dem Lokalmatador Raphael Nii Ankrah mit 2:6, 7:6 (7:5) und 6:7 (5:7) geschlagen geben. Danach wartete er am Netz auf seinen Gegner, schüttelte diesem erst die Hand um ihm in der Folge eine schallende Ohrfeige zu verpassen. Warum er sich zu dieser Aktion und dem Schlag hinreißen ließ, ist nicht bekannt.