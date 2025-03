Geil, geiler, Gaël: Ein 38-jähriger Showman begeistert die Tennis-Szene

Gaël Monfils erlebt in diesen Zeiten seinen zweiten oder gar dritten oder vierten Frühling. Auch in Miami sorgt der Franzose für Aufsehen. In dem Dritt-Runden-Match bezwang der 38-Jährige Jaume Munar mit 7:5, 5:7 und 7:6 (1) – und das, obwohl der Spanier beim Stand von 6:5 im entscheidenden Satz zum Matchgewinn aufschlug.