French-Open-Siegerin Swiatek: "Unterstützung gilt allen Ukrainern"

Politische Statements sind auf der ATP-Tour selten. Umso bemerkenswerter sind die Worte nach dem Grand-Slam-Sieg von Iga Swiatek in Paris.

Die Polin hat nach ihrem dritten French-Open-Triumph die Tennis-Profis zur Einheit gegen den russischen Angriffskrieg in der Ukraine aufgerufen. „Meine Unterstützung gilt allen Ukrainern, weil ich weiß, dass ihre Situation nicht einfach ist. Wenn ich in ihren Schuhen stecken würde, wüsste ich ehrlich nicht, ob ich antreten könnte“, sagte Swiatek. Die Tennisgemeinschaft solle zusammen „alles unternehmen, um die russische Aggression zu stoppen“.

Geld für Opfer

Als Zeichen der Unterstützung spielt Swiatek stets mit einer kleinen Ukraine-Flagge an ihrer Kappe. Die 22-Jährige hatte im vergangenen Jahr mit anderen Sportstars bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Krakau Geld für junge ukrainische Opfer des Angriffskrieges Russlands gesammelt. „Ich respektiere sie wirklich“, sagte Swiatek über die Ukrainer, „und ich will meinen Fokus darauf richten, zu tun, was richtig für sie ist.“