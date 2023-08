"Kotzt mich an": Bublik beschimpft Tennis-Ass Thiem als "Invalid"

Der kasachische Tennis-Profi Alexander Bublik hat bei den US Open mit einer despektierlichen Äußerung für Kritik gesorgt. Im zweiten Satz seines Auftaktspiels in New York gegen Dominic Thiem fluchte der 26-Jährige am Montagabend ob seiner schwachen Leistung vor sich hin, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. "Es kotzt mich an, allen diesen Invaliden zu ihrer Karriere zurückzuverhelfen", sagte Bublik zu sich selbst, aber hörbar, als er zum Aufschlag ging.

