Dominic Thiem ist in Madrid von sich selbst positiv überrascht

Positive Bilanz

Gegen de Minaur hat Thiem in bisher drei Aufeinandertreffen (alle best of five) in zehn Sätzen nur einen abgegeben. „Gegen ihn habe ich bei den US Open gespielt, in Graz auch schon einmal auf Sand“, erinnerte er sich an den Davis Cup gegen Australien, wo er den angesprochen Satzverlust erlitt. „Ein absoluter Topspieler, ich freue mich aufs Match.“

Thiem will sich langsam an sein Toplevel heranarbeiten, und dieses spätestens in Roland Garros Ende Mai erreichen. „Sicher gibt es unzählige Dinge zu verbessern, aber fürs erste Match auf dem Center Court war es richtig gut. Aber die Erwartungen sind noch immer sehr niedrig.“ Dennoch stimme die Richtung, die guten Trainingseinheiten mit Rublew und Jannick Sinner bestätigten ihn.