Nach den Ausrastern bei den US Open: Strafe für Medwedew ist da

Daniil Medwedew wurde für seinen Ausraster bei den US Open mit einer Geldstrafe in Höhe von 42.500 US-Dollar belegt. 30.000 US-Dollar (knapp 26.000 Euro) muss Medwedew wegen unsportlichen Verhaltens zahlen, wie die Veranstalter des Grand-Slam-Turniers in New York mitteilten. Hinzu kommen 12.500 US-Dollar, weil der Russe nach dem Ende des Matches seinen Schläger zerhackte. In Summe entspricht das mehr als einem Drittel des Preisgelds in Höhe von 110.000 US-Dollar, das Medwedew für die erste Runde erhielt.

Der frühere US-Open-Champion war bei seinem Erstrunden-Match ausgerastet, nachdem ein Fotograf vor dem Ende der Partie auf den Platz gelaufen war. Später schlug er seinen Tennisschläger erst auf den Boden und dann mehrmals gegen die Bank, bis der Schläger komplett zerstört war. Wilde Szenen auf dem Platz Medwedew hatte gegen den Franzosen Benjamin Bonzi 3:6, 5:7, 4:5 zurückgelegen und Matchball gegen sich, als es zu wilden Szenen kam. Nach dem ersten verschlagenen Aufschlag Bonzis betrat ein Fotograf, dem später die Akkreditierung entzogen wurde, den Platz und störte damit die Partie. Schiedsrichter Greg Allensworth entschied auf eine Wiederholung des ersten Aufschlags.