Cincinnati: Zverev und Rublew im Finale, Eklat von Medwedew

Das Finale des Masters-1000-Turniers in Cincinnati knapp eine Woche vor Beginn der US Open heißt Alexander Zverev gegen Andrej Rublew. Der Olympiasieger aus Deutschland bezwang am Samstag in einer hitzigen Auseinandersetzung den Griechen Stefanos Tsitsipas nach 2:41 Stunden mit 6:4,3:6,7:6(4).

Zuvor hatte der topgesetzte Daniil Medwedew gegen seinen russischen Landsmann Andrej Rublew überraschend 6:2,3:6,3:6 und nach einer Kollision mit einer Kamera auch die Nerven verloren.

Medwedew lief im zweiten Satz einem Ball an der Grundlinie hinterher, als er in eine TV-Kamera auf dem Platz krachte. Medwedew bot dem Kamera-Mann seine Hand und der Stuhlschiedsrichter kam herunter, um sicherzugehen, dass beide unverletzt sind. Dann kickte Medwedew die Kamera weg und sagt „lass sie entfernen, ich habe mir fast die Hand gebrochen“.