Bei Juxtraining: Tennis-Star Alcaraz "verletzte" Fußball-Legende Ronaldo

Der brasilianische Weltmeister Ronaldo Nazario ist nicht nur bei Fußballspielen anzutreffen, sondern oft gern gesehener Gast bei Tennis-Events. Deshalb verbinden den 40-Jährigen auch viele Freundschaften zu Tennis-Stars.

Ein lockeres Spaßtraining mit seinem Kumpel Carlos Alcaraz im November des vergangenen Jahres hatte allerdings ein nicht ganz schmerzfreies Nachspiel. Anfangs habe die spanische Nummer eins der Welt noch langsam gespielt. Doch Ronaldo forderte ihn auf, schneller zu spielen.

“Die Ballwechsel wurden so intensiv, dass ich schlicht nicht mehr mithalten konnte.” Die Folgen spürt er bis heute, wie er zugibt: “Zwei Tage später reiste ich nach Sao Paolo zurück”, erzählt Ronaldo, “aber ich war kaum in der Lage, meinen Arm zu bewegen. Ich konnte noch nicht mal anderen Menschen die Hand schütteln.” Heute habe er noch immer Schmerzen.