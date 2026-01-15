Australian Open: Tagger verpasst Einzug in Hauptrunde

Österreichs Tennis-Hoffnung Lilli Tagger hat ihre erste Teilnahme am Hauptbewerb eines Grand-Slam-Turniers vorerst verpasst. Die 17-jährige Osttirolerin musste sich am Donnerstag in der dritten und letzten Qualifikationsrunde für die Australian Open in Melbourne der vier Jahre älteren Thailänderin Lanlana Tararudee 3:6,0:6 geschlagen geben. Österreich ist im Frauen-Hauptfeld damit durch Julia Grabher und Anastasia Potapova sowie im Männer-Einzel durch Filip Misolic vertreten.