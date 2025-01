Die Weltranglistenerste Aryna Sabalenka ist mit ihrem 18. Match-Gewinn bei den Australian Open en suite ein weiteres Stück näher zu ihrem dritten Triumph bei diesem Grand-Slam-Tennisturnier in Folge gekommen. Die Belarussin besiegte am Sonntag im Achtelfinale Teenager Mirra Australian Open: Sabalenka ist weiter, Traum-Viertelfinale bei den Herren(Nr. 14) 6:1, 6:2. Sabalenkas nächste Gegnerin ist mit Anastasia Pawljutschenkowa (27) erneut eine Russin. Auch Coco Gauff kam weiter, ebenso wie bei den Männern Carlos Alcaraz (3).

Alcaraz kann auf Djokovic warten

Der Spanier profitierte bei einer 7:5,6:1-Führung von der Aufgabe des Wien-Siegers Jack Draper. Der Brite war in den ersten drei Runden über fünf Sätze gegangen und musste nun entkräftet die Segel streichen. „Es ist nicht die Art und Weise, wie ich in die nächste Runde kommen wollte“, sagte Alcaraz über sein erstes Viertelfinale in Melbourne. Hier erwartet ihn ein Duell mit dem serbischen Rekordsieger Novak Djokovic (7), der mit dem starken Tschechen Jiri Lehecka keine Probleme hatte und 6:3, 6:4 und 7:6 siegte.