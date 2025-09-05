Videoreportage

ATP100-Challenger-Turnier: Vor Ort beim NÖ Open in Tulln

Joel Schwärzler erreichte bei den NÖ Open in Tulln zum ersten Mal in seiner noch jungen Karriere ein Heim-Semifinale. Ein Einblick in das ATP100-Challenger-Turnier NÖ Open.
05.09.25, 16:31
