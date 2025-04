Aufschlag im Fürstentum: Die große Sehnsucht nach dem König

Wer ein tüchtiges Auto sucht, kann ruhig beim Masters-Turnier in Monte Carlo vorbeischauen, das am Sonntag startete. Ein Maserati ist hier schon um günstige 275.000 Euro zu erwerben. Wer einfach nur Tennis schauen will und sich daneben mit einer erlesenen Flasche Magnum-Champagner verwöhnen will, ist mit schon mit 2.050 Euro mit von der Partie. Man gönnt sich ja sonst nichts.