Sebastian Ofner blieb in der Qualifikation des 250er-Turniers in Genf ohne Satzverlust. Nach dem klaren Sieg über Björn Borgs Sohn Leo schlug der Steirer in der 2. Qualifikationsrunde Reilly Opelka 7:5, 7:6. Der 2,11 m große US-Amerikaner war schon einmal Weltranglisten-17. und steht aktuell als 94. immerhin noch in den Top 100.