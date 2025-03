Kein Happy End: Ofner verlor das zweitägige Comeback in Spanien

Es war ein ziemliches Gemurkste in Murcia. Mehrmals musste Sebastian Ofners Comeback-Partie beim dortigen Challenger abgebrochen werden. Am zweiten Tage musste der Steirer bei seinem ersten Match nach einer halbjährigen Pause dem Belgier Kimmer Coppejans zum 6:1-6:7-6:3 -Sieg gratulieren. Insgesamt waren 2:22 Stunden gespielt. Angesetzt war das Match übrigens für Montag gewesen.

Österreichs Nummer eins kam nicht gut ins Spiel, im Tie-Break des zweiten Satzes erwachte beim Stand von 1:4 aber der Kampfgeist des Steirers, der sich in den dritten Satz rettete, den er aber verlor. Kurios waren die Bedingungen in Murcia. Obwohl es regnete, wurde am Dienstag der Platz nicht abgedeckt. Mit Kübeln wurde danach in mühsamer Arbeit der Court halbwegs spielfit gemacht, nach weiteren Regenfällen fiel der Spieltag ins Wasser. Ofner war zu diesem Zeitpunkt 1:6, 2:3 zurückgelegen.