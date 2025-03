Kein Happy End: Ofner verlor das zweitägige Comeback in Spanien

Es war ein ziemliches Gemurkste in Murcia. Mehrmals musste Sebastian Ofners Comeback-Partie beim dortigen Challenger abgebrochen werden. Am zweiten Tage musste der Steirer bei seinem ersten Match nach einer halbjährigen Pause dem Belgier Kimmer Coppejans zum 6:1-6:7-6:3 -Sieg gratulieren. Insgesamt waren 2:22 Stunden gespielt. Angesetzt war das Match übrigens für Montag gewesen.

Österreichs Nummer eins kam nicht gut ins Spiel, im Tie-Break des zweiten Satzes erwachte beim Stand von 1:4 aber der Kampfgeist des Steirers, der sich in den dritten Satz rettete, den er aber verlor. Kurios waren die Bedingungen in Murcia. Obwohl es regnete, wurde am Dienstag der Platz nicht abgedeckt. Mit Kübeln wurde danach in mühsamer Arbeit der Court halbwegs spielfit gemacht, nach weiteren Regenfällen fiel der Spieltag ins Wasser. Ofner war zu diesem Zeitpunkt 1:6, 2:3 zurückgelegen.

Im Herbst hatte sich Ofner an beiden Fersen operieren lassen müssen, in Traiskirchen bereitete sich der 28-Jährige bei Wolfgang Thiem auf die Saison vor. Begonnen wird eben mit kleinen Schritten auf kleinere Bühne. Nach Murcia warten mit Girona, Menorca und Madrid drei weitere Challenger-Turniere. Danach soll es zurück auf die große Tour gehen, in Rom, Madrid und vor allem bei den French Open will Ofner wieder durchstarten.

Cilic ist ausgeschieden

Auch ein Grand-Slam-Sieger hat sich in der 1. Runde von Murcia verabschiedet. Marin Cilic, der 2014 die US Open gewonnen hatte, scheiterte am spanischen Qualifikanten Daniel Merida Aguilar, der Kroate verlor 2:6, 4:6.