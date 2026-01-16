Super Sunday in Melbourne: Beide Spitzenreiter schlagen am ersten Tag auf

Und es startet mit einem Knallertag, der Sonntag wird bei den Australian Open bereits zum Super Sunday . Der brandneue Spielplan für das erste Grand-Slam-Turnier hat es bereits in sich.

Vor allem die Night Session (ab 9 Uhr MEZ) wird zur Attraktion, beide Weltranglisten-Erste sind schon im Einsatz. Diese wird nämlich von Aryna Sabalenka gegen die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaohna eröffnet. Und unmittelbar danach ist Carlos Alcaraz an der Reihe. Der Spanier ist gegen den australischen Lokalmatador Adam Walton ebenfalls Favorit. Servus TV und ServusTV On übertragen live aus Melbourne.

Alexander Zverev wird da schon frisch geduscht sein. Die deutsche Nummer eins darf ebenfalls im größten Stadion ran, allerdings schon am Nachmittag (in der Nacht auf Sonntag, MEZ). Zverev eröffnet ja gegen den Kanadier Gabriel Diallo.