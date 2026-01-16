Tennis

Super Sunday in Melbourne: Beide Spitzenreiter schlagen am ersten Tag auf

Bereit für die Australian Open: Carlos Alcaraz
Was für ein Auftakt bei den Australian Open: Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka sind am Sonntag schon im Einsatz. Und zwar in der Night Session ab 9 Uhr (MEZ).
Von Harald Ottawa
16.01.26, 11:48

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Und es startet mit einem Knallertag, der Sonntag wird bei den Australian Open bereits zum Super Sunday. Der brandneue Spielplan für das erste Grand-Slam-Turnier hat es bereits in sich. 

Die Tennis-Hitparade 2026: Wer stürmt in die Charts?

Vor allem die Night Session (ab 9 Uhr MEZ) wird zur Attraktion, beide Weltranglisten-Erste sind schon im Einsatz. Diese wird nämlich von Aryna Sabalenka gegen die Französin Tiantsoa Rakotomanga Rajaohna eröffnet. Und unmittelbar danach ist Carlos Alcaraz an der Reihe. Der Spanier ist gegen den australischen Lokalmatador Adam Walton ebenfalls Favorit. Servus TV  und ServusTV On übertragen live aus Melbourne. 

Alexander Zverev wird da schon frisch geduscht sein. Die deutsche Nummer eins darf ebenfalls im größten Stadion ran, allerdings schon am Nachmittag (in der Nacht auf Sonntag, MEZ). Zverev eröffnet ja gegen den Kanadier Gabriel Diallo

Australian Open: Tagger verpasst Einzug in Hauptrunde

Österreicher sind am ersten Tag aller Voraussicht nach keine im Einsatz. Filip Misolic trifft auf den als Nummer 14 gesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina,  Julia Grabher bekommt es mit der Italienerin Elisabetta Cocciaretto zu tun, die gebürtige Russin Anastassia  Potapova in ihrem ersten Grand-Slam-Spiel als Neo-Österreicherin mit der Niederländerin Suzan Lamens

Alles über Tennis im KURIER
kurier.at, hot  | 

Kommentare