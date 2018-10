Thiem will beim "absoluten Heimturnier" viel herausholen

Alle Jahre wieder. Dominic Thiem schaut bereits zum neunten Mal in der Stadthalle vorbei. Und trotzdem soll heuer einiges anders sein, als bei den vergangenen acht Auftritten, die ihm lediglich einen Viertelfinaleinzug (2013) bescherten. „Heuer habe ich mehr Selbstvertrauen, bessere Ergebnisse vorher gehabt. Und nicht so einen Sch... wie in den vergangenen Jahren gespielt“, sagt der Lichtenwörther.

Heuer ist die Erwartungshaltung noch ein bisserl größer als sonst. Nicht nur, weil er gut in Form ist, sondern weil er erstmals auch topgesetzt ist und zumindest der Erstrundengegner am Dienstag (nicht vor 17 Uhr) mit dem Belgier Ruben Bemelmans nicht unbedingt der Kategorie „Weltklasse“ zuzuordnen ist. „Der Titel wäre die ultimative Krönung, weil Wien mein absolutes Heimturnier ist.“