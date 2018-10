Thomas Muster: "Ich war Kandidat für die 1. Runde"

Seit 2012 ist Thomas Muster Turnierbotschafter beim Wiener Stadthallen-Turnier. Vor allem ist der Steirer aber Österreichs bester Tennisspieler der Geschichte.

Der 51-Jährige reiste gestern nach Wien an und nahm sich in einem kleinen Kämmerlein Zeit, um über seine Wien-Auftritte, über Dominic Thiem und das Tennisland Österreich zu plaudern.

KURIER: Wien bietet viele Stars. Ist das Turnier mit jenem aus Ihrer Zeit vergleichbar?

Thomas Muster: Man kann die Kategorien von damals und heute nicht vergleichen. Am meisten hat sich auf dem technologischen Sektor geändert, aber das ist der Zug der Zeit. Auch das Preisgeld von damals kann man nicht vergleichen. Aber im Gegensatz zum gleichzeitig stattfindenden Turnier in Basel ist die Dichte an Klasseleuten hier besser. Aber logisch, dass ein Roger Federer dort spielt, genauso wie Dominic Thiem immer hier spielen wird. Als Lokalmatador.

Das waren Sie jahrelang. Ärgert es Sie, dass Sie trotz Ihrer großen Laufbahn nie in Wien gewinnen konnten?

Ehrlich gesagt, aufgrund der damaligen Belagsverhältnisse war ich stets ein Kandidat für die erste Runde, nicht mehr. Drei Mal im Finale zu stehen, war schon ein großer Erfolg. Aber gegen Skoff war ich krank, gegen Ivanisevic war ich chancenlos, okay, gegen Dewulf hätte ich 1995 gewinnen müssen.