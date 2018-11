Peya verliert mit Mektic auch zweites Match bei ATP Finals

Alexander Peya hat am Dienstag mit seinem kroatischen Partner Nikola Mektic auch das zweite Round-Robin-Match bei den ATP Finals in London verloren. Mektic/ Peya mussten sich in der Gruppe "Llodra/Santoro" nach 1:43 Stunden Raven Klaasen/ Michael Venus (RSA/NZL-6) mit 6:7(5),6:7(5) knapp geschlagen geben.

Ein Aufstieg ins Halbfinale ist für den 38-jährigen Wiener damit sehr unwahrscheinlich geworden. Im letzten Gruppenmatch am Donnerstag geht es für Mektic/ Peya noch gegen Jamie Murray/ Bruno Soares (GBR/BRA-4).