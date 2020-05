Tennis: ÖTV-Team ungesetzt

Für Österreichs Herren geht es nun wieder zurück auf die Tour. Jürgen Melzer hat für die Turniere in Kuala Lumpur, Tokio, das Erste Bank Open in Wien und Valencia genannt. In Shanghai müsste er Qualifikation spielen, er überlegt derzeit aber auch die Teilnahme an einem Challenger in Taschkent. Der große Abwesende in Lettland aus ÖTV-Sicht, Dominic Thiem, hat zwar auch für die Asien-Serie genannt, allerdings steht eine Verlängerung seiner Pause im Raum. Das erste volle Profi-Jahr hat dem 21-jährigen Niederösterreicher zugesetzt. Genannt hat Thiem für Kuala Lumpur, Tokio, Schanghai, Wien und Basel.