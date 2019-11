Kanada erster Halbfinalist bei Daviscup-Finalturnier

Kanada hat sich beim neuen Daviscup-Finalturnier in Madrid als erstes Team für das Halbfinale qualifiziert. Die Nordamerikaner besiegten im Viertelfinale Australien mit 2:1. Den entscheidenden Punkt holten Vasek Pospisil und Denis Shapovalov im Doppel. Das kanadische Duo siegte in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht mit 6:4,6:4 gegen die Australier John Peers und Jordan Thompson.

Zuvor hatte Pospisil Kanada durch ein 7:6(7),6:4 gegen John Millman in Führung gebracht. Alex de Minaur gelang durch ein 3:6,6:3,7:5 gegen Shapovalov der Ausgleich. Im Halbfinale geht es nun am Samstag entweder gegen die von Novak Djokovic angeführten Serben oder gegen Russland. Die drei weiteren Viertelfinali stehen allesamt am Freitag auf dem Programm.