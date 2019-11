Davis-Cup-Finale: Nadal mit gelungenem Einstand

Dem Tennis-Weltranglistenersten Rafael Nadal ist der Einstieg ins Davis-Cup-Finalturnier in Madrid am Dienstagabend geglückt. Auch dank seinem Sieg im Einzel gewann Spanien gegen Russland 2:1. Die Iberer waren durch eine Dreisatz-Niederlage von Roberto Bautista Agut gegen Andrej Rublew in Rückstand geraten, Nadal korrigierte dies durch einen 6:3,7:6(7)-Sieg gegen Karen Chatschanow.

Weit nach Mitternacht machte das Doppel Marcel Granollers/ Feliciano Lopez gegen Chatschanow/Rublew den gelungenen Einstand Spaniens perfekt. In ihrem zweiten Gruppenspiel trafen die Spanier am (heutigen) Mittwochabend auf Kroatien. Nadal kritisierte die späten Ansetzungen der Länderkämpfe. "Die Matches sind gegen 2.00 Uhr aus, mit dem ganzen Adrenalin schläft man nicht vor 4.00 Uhr, und am nächsten Tag muss man wieder spielen und die Zuschauer müssen da arbeiten gehen."