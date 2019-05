Fabio Fognini Thiems Achtelfinal-Gegner in Madrid

Dominic Thiem steht im Achtelfinale des Tennis-Turniers in Madrid eine schwierige Aufgabe bevor. Österreichs Nummer eins bekommt es am Donnerstag mit dem Italiener Fabio Fognini zu tun. Dieser setzte sich in der zweiten Runde souverän mit 6:2 und 6:2 gegen den Australier John Millman durch.

Der 31-Jährige hat erst zu Beginn der Woche sein bestes Ranking im ATP-Ranking erreicht. Platz zwölf verdankt der auch für seine Wutausbrüche bekannte Sandplatz-Spezialist auch dem Gewinn seines ersten 1000er-Turniers vor etwas mehr als Wochen in Monte Carlo.

Zuletzt war Fognini allerdings angeschlagen, weshalb er sein Antreten bei den Turnieren in Barcelona und Estoril absagen musste. Der neunfache Turniersieger plagt sich seit Monte Carlo mit einer Beinverletzung.

Thiem und Fognini trafen bisher drei Mal aufeinander, der Niederösterreicher gewann zwei Matches, das letzte vor einem Jahr in Rom gewann sein Gegner am Donnerstag.