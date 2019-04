Fognini schrieb Sportgeschichte, Nadal peilt einen Rekord an

- Der Nadal-Bezwinger Im Semifinale hatte Fognini den Spanier Rafael Nadal, immerhin elffacher Champ in Monte Carlo, klar mit 6:4 und 6:2 bezwungen. Es war die erste Niederlage des Sandplatz-Königs im Fürstentum seit 2015, damals unterlag er im Semifinale Novak Djokovic. Fognini ist übrigens der erste Spieler seit 2016, der Nadal schlug und nicht Dominic Thiem heißt. 2017 behielt Österreichs Topmann im Viertelfinale von Rom der Oberhand, 2018 im Viertelfinale von Madrid. 2016 verlor Nadal im Viertelfinale von Rom gegen Djokovic. Bei den French Open einige Woche später konnte der Ballermann von Mallorca nicht zum Drittrunden-Spiel gegen Landsmann Marcel Granollers antreten.

- Die Abwechslung Im 23. ATP-Turnier des Jahres gab es mit Fognini den 22. Sieger. Lediglich Roger Federer trug sich 2019 zwei Mal in die Siegerliste ein. Der 37-Jährige gewann in Dubai und Miami. Fast hätte s ein drittes Mal geklappt, in Indian Wells unterlag der Schweizer aber im Endspiel einen groß aufspielenden Dominic Thiem. Federer lässt sich heuer auch auf Sand blicken, er steigt beim ATP-1000-Turnier in Madrid (ab 5. Mai) ein.