Dominic Thiems Vorsicht vor der großen Chance

Freilich will sich Thiem jetzt einmal die 1,12 Millionen Final-Prämie sichern. „Dominic ist sehr entspannt, auch im Training heiß und hat jeden Tag den selben Ablauf“, sagt Bresnik, der mit 57 auch eine Premiere feiern will, obwohl er schon bei den weltbesten Spielern aus- und einging. „Es wäre mein erstes Grand-Slam-Finale“, sagt der Niederösterreicher. Logischerweise auch für Thiem.

Bresnik ist freilich hier ein wertvoller Baustein zum Erfolg. Neben ihm (Thiem: „Günter ist eine der wichtigsten Personen in meiner Karriere“) sind dies Alex Stober („Für mich definitiv der beste Physio, den es gibt.“) und Touringcoach Galo Blanco („Ein ein super Bonus in meinem Team“).

Freilich gehen alle davon aus, dass sie am Sonntag auch in Paris sein werden. An ein mögliches Finale gegen Nadal will Bresnik trotzdem nicht denken. Dennoch steht der zehnfache Paris-Sieger immer im Fokus. „Wahnsinn, wie lange er konstant und konzentriert spielen kann.“ Gestern gewann der 32-Jährige die Fortsetzungspartie gegen den Argentinier Diego Schwartzman 4:6, 6:3, 6:2, 6:2. Auch, wenn Nadal am Mittwoch bei Regen Probleme hatte: „Für mich ist immer noch unantastbar“, sagt Bresnik. Halbfinalgegner des zehnfachen Paris-Siegers ist heute der Argentinier Juan Martin del Potro.