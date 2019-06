Dominic Thiems Viertelfinal-Match fiel ins Wasser

Gewiss, Musik hätte man auch in Bistros und sonstigen Beiseln hören können. Und draußen war kein Sommer-Feeling zu spüren. Weil der Regen KEIN Erbarmen kannte. Dem waren auch die Sportler wurscht, die an diesem Donnerstag spielen hätten sollen. Um 16.30 Uhr wurde der Tag offiziell zum „Wash out day“ gekürt, also alle Spiele angesagt.Die Fans, einige saßen wie begossene Pudel in den Stadien herum, bekamen ihr Geld zurück. Wenigstens gab es bunte Roland-Garros-Regenschirme zu kaufen. Dominic Thiem musste sich auch gedulden, wartete lange auf der Anlage, ehe sein Spiel gegen den Russen Karen Chatschanow letztlich ins Wasser fiel – neuer Versuch: Donnerstag. Die Prognosen sind gut. Zumindest die meteorologischen.

Eine ähnliche Situation erlebte Österreichs Ass schon 2016. Damals fiel der Montag komplett ins Wasser. Thiem musste danach vier Tage in Folge auf den Platz. Gegen den Spanier Marcel Granollers siegte er am Dienstag (auch Regen) und in der Mittwoch-Fortsetzung, gegen den Belgier David Goffin im Viertelfinale am Donnerstag. Um dann am Freitag gegen Novak Djokovic (auch erst am Donnerstag im Viertelfinale gegen Alex Zverev) ziemlich glatt zu verlieren. Bei den Damen verschiebt sich alles, heute folgen zwei Viertelfinale, erst am Freitag statt heute die Semifinali. Erst 2021 ist das Dach am Chatrier unter Dach und Fach.

Zwei Tage verschnaufen dürfen zwei Weltstars. Roger Federer konnte sich so seine Gedanken über den Kontrahenten am Freitag machen.