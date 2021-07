Tadej Pogacars dritter Streich bei der Tour de France 2021

Nach dem Start in Pau ging es über den 2.115 Meter hohen Col du Tourmalet in die Skistation Luz Ardiden. Im 12,4 Kilometer langen Schlussanstieg arbeitete zunächst Ineos, um Carapaz vielleicht doch noch einen Sieg in 1.720 Metern Höhe zu ermöglichen.

Fünf Kilometer vor dem Ziel übernahm Pogacars Helfer Rafal Majka (POL), 1.800 Meter später attackierte der Leader höchstpersönlich und auf den letzten 500 Metern ließ er abermals seine Konkurrenten stehen. Dritter Etappensieg – und neu auch Platz eins in der Bergwertung.

Am Freitag folgt eine Sprint-Etappe nach Libourne nahe Bordeaux, auf der der Brite Mark Cavendish den Sieg in der Punktewertung unter Dach und Fach bringen will, am Samstag steht noch ein 30,8 Kilometer langes Einzelzeitfahren an.