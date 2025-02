Alexandri-Schwestern präsentieren neue Trainerin aus Japan

Nach der großen Enttäuschung und der verpassten Medaille mit Platz vier bei den Olympischen Spielen in Paris ist für die Schwestern Anna-Maria und Eirini-Marina Alexandri eine Welt zusammengebrochen. Für sie und auch für ihre Schwester Vasiliki Alexandri im Einzel war trotz der beiden EM-Goldmedaillen 2024 und den großartigen Erfolgen zuvor bei Welt- und Europameisterschaften lange nicht klar, ob die Drillinge ihre Karriere überhaupt noch fortsetzen wollen.

Neue Trainerin Takako Nakajima aus Japan

Ein paar Monate später sieht jetzt alles ganz anders aus. Die Schwestern haben mit der Japanerin Takako Nakajima eine neue Trainerin gefunden und starten mit großen Zielen voll motiviert in einen weiteren Olympia-Zyklus bis Los Angeles 2028. Nakajima ist Freitag in Wien eingetroffen und wird im Laufe der kommenden Woche das Training mit den Alexandri-Schwestern aufnehmen.



Die Monate nach Paris waren für die Alexandris nicht leicht. "Wir haben sehr lange und intensiv darüber nachgedacht, ob wir aufhören sollen", schreiben die Schwestern in einer Aussendung. "Letztlich haben wir uns dann doch zum Weitermachen entschieden. Jetzt haben wir mit Takako einen neuen Coach und sind voll motiviert, freuen uns auf die Zukunft."