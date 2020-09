Superstar LeBron James führte die L.A. Lakers ins NBA-Semifinale

Die Los Angeles Lakers zogen in souveräner Manier in das Finale der Western Conference der NBA ein. Das Starensemble rund um LeBron James ließ in der Halbfinal-Serie den Houston Rockets keine Chance und kam ungefährdet mit 4:1 weiter.

Im letzten Duell hatte einmal LeBron James entscheidend seine Finger im Spiel. Der 35-Jährige steuerte 29 Punkte und elf Rebounds bei und hatte maßgeblichen Anteil am 119:96-Erfolg der L.A. Lakers gegen die Rockets.