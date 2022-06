Straßen-ÖM-Titel an Christina Schweinberger und Felix Großschartner

Wie schon das Zeitfahren in Novo Mesto geriet auch die Staatsmeisterschaft auf der Straße in Judendorf-Straßengel zum Paarlauf: In Slowenien hatte am Donnerstag noch Christina Schweinberger (Plantur-Pura) die Nase vorn, nachdem Anna Kiesenhofer (Cookina Graz) mit Problemen auf dem Weg zum Start gerauft hatte und um 0,23 Sekunden an Gold vorbeifuhr.

Am Sonntag setzten sich die beiden besten Radsportlerinnen des Landes im Straßenrennen bald ab – und erneut setzte sich Schweinberger knapp gegen die Olympiasiegerin durch. Dritte: Ihre Schwester Kathrin (Ceratizit-WTN/+1:22 Minuten). „Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Klar arbeitet man darauf hin. Aber um hier nun vorne zu sein, gehört so viel dazu. Ich kann es noch gar nicht glauben“, schilderte die 25-jährige Christina ihre Gefühle nach dem Sieg. Der Titel bleibt in der Familie: In den letzten beiden Jahren hatte jeweils Kathrin gewonnen.