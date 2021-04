Startverzicht von Rad-Profi nach rassistischer Beleidigung

Der Franzose Nacer Bouhanni verzichtet nach rassistischen Beleidigungen gegen ihn auf einen Start beim Scheldepreis an diesem Mittwoch. Das teilte sein Rad-Team Arkea-Samsic via Twitter mit. "Nach den jüngsten Ereignissen ist Nacer Bouhanni nicht in der Lage, an den Start zu gehen", hieß es. Der 30-Jährige war in sozialen Medien rassistisch beleidigt worden, nachdem er im Sprint des GP Cholet Ende März einen anderen Fahrer in die Bande gedrängt und disqualifiziert worden war.