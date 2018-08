Startschuss für das doppelte EM-Projekt

So realistisch wie schon lange nicht, sagt Paul Buchegger, sei die Chance, dass sich Österreichs Volleyball-Nationalteam für die EM qualifiziert. Seit Wochen bereiten sich Damen und Herren auf die Qualifikation vor, am heutigen Mittwoch ist es soweit. In Steyr empfangen die Herren Kroatien (20.15 Uhr), die Damen spielen zuvor gegen die Schweiz (17.45/ beides live ORF Sport+).

Im Unterschied zu früheren Jahren besteht das Herren-Team fast nur aus Legionären, „und sie sind dort nicht Mitläufer, sondern Leistungsträger. Das sind jetzt alle gestandene Männer“, betont Österreichs Sportdirektor Gottfried Rath.

Mit besonderen Erfolgserlebnissen kamen Alex Berger und Paul Buchegger ins Trainingslager nach Steinbrunn. Berger gewann mit Perugia Supercup, Cup und italienische Meisterschaft; Buchegger war in seiner ersten Saison in Ravenna beim Europacup-Triumph sogar Top-Scorer seines Teams.

„Das hätte ich mir nicht erträumt“, bilanziert Buchegger seine erste Saison in der italienischen Topliga. „Ich habe von Anfang an einen Startplatz gehabt.“