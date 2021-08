Starker Auftritt: Kletter-Ass Pilz als Sechste ins Olympia-Finale

Sportkletterin Jessica Pilz ist bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Finale der besten Acht vorgestoßen. Die Niederösterreicherin belegte in der Qualifikation am Mittwoch im Aomi Urban Sports Park nach drei Teilbewerben im Speed, Bouldern und Lead (Vorstieg) den sechsten Platz. Pilz lag vor dem Abschluss in ihrer Lieblingsdisziplin Lead noch auf Zwischenrang 14. Das Finale findet am Freitag (ab 10.30 Uhr MESZ) statt.

Pilz war in der Vorbereitung auf die Spiele von einer Fingerverletzung gehandicapt. Im Speed schaffte sie als Elfte mit 8,51 Sekunden eine gute Ausgangsbasis für die anschließenden Bewerbe. Im Bouldern holte sie dann nur eine Top-Wertung. Im Vorstieg war die 24-Jährige in ihrem Metier und sicherte sich den Final-Platz dank der zweitbesten Wertung der 20 Teilnehmerinnen. Beste der Qualifikation war die slowenische Titelkandidatin Janja Garnbret.