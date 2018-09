Starke Auftritte in der Gastrolle sind gefragt

Bis zur Länderspielpause in zehn Tagen möchte sich die Austria im oberen Drittel der Tabelle festsetzen. Dazu benötigt man aus den kommenden zwei Gastspielen am kommenden Sonntag in Hartberg und darauf in Altach zumindest vier Punkte, wie auch Trainer Thomas Letsch vorrechnet. „Ich bin zwar kein Freund von solchen Punktvorgaben. Aber weniger als vier sollten es nicht sein.“ Gelingen zwei Auswärtssiege, dann hätte man die nicht erreichten Zähler gegen den LASK halbwegs kompensiert.

Was bisher geschah seit der ersten Länderspielpause: Dem umjubelten Derbysieg in Hütteldorf folgte zunächst die schmerzhafte Heimniederlage gegen den LASK, danach setzte sich die Austria im Cupschlager gegen Sturm durch. „Letztlich nicht unverdient, weil wir hintenraus die bessere Mannschaft waren“, analysierte Letsch. Dass nicht alles im violetten Spiel ein Gütesiegel erhielt, weiß der Trainer ohnehin. „Wir haben gut begonnen, sind aber nach der ersten Sturm-Chance viel zu passiv geworden. In dieser Phase war Sturm auch die bessere Mannschaft.“

Mittelfeldspieler James Jeggo freute sich über einen besonders emotionalen Sieg gegen seinen Ex-Klub Sturm. „Wir haben unser Ziel erreicht, sind eine Runde weiter gekommen. Wenn es nicht läuft und man dennoch einen Weg findet zu gewinnen, dann zeugt das auch von Charakter und Qualität.“