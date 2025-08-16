Der Kletter-Europacup macht am Wochenende in St. Pölten Station

Neben dem Kletterland Tirol etabliert sich auch Niederösterreich als Standort für die olympische Sportart.

Am Wochenende ist der Europacup in der Sparte Speed in St. Pölten zu Gast. Bei freiem Eintritt im Sportzentrum NÖ sind 140 Starter aus insgesamt elf Nationen am Samstag und Sonntag zu beobachten.

Heute ist der Nachwuchs-Tag, morgen folgen die Bewerbe für Frauen und Männer.