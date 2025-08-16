Der Kletter-Europacup macht am Wochenende in St. Pölten Station
Neben dem Kletterland Tirol etabliert sich auch Niederösterreich als Standort für die olympische Sportart.
Am Wochenende ist der Europacup in der Sparte Speed in St. Pölten zu Gast. Bei freiem Eintritt im Sportzentrum NÖ sind 140 Starter aus insgesamt elf Nationen am Samstag und Sonntag zu beobachten.
Heute ist der Nachwuchs-Tag, morgen folgen die Bewerbe für Frauen und Männer.
Weltmeister aus Deutschland zu Gast
Aus Deutschland kommt der aktuelle Weltmeister der Unter-19-Altersklasse nach Niederösterreich.
Zu den besten jungen Österreichern gehört Lukas Windischer – Jahrgang 2007 – aus Innsbruck, insgesamt konnten sich auch sieben Niederösterreicher qualifizieren.
Es ist St. Pölten das nächste Highlight nach der Speed-Weltmeisterschaft in Helsinki vor zwei Wochen.
Am Samstag geht es um 15 Uhr mit der Qualifikation für U-17-Mädchen los, um 18 Uhr folgen die Finalbewerbe.
Am Sonntag beginnt die Frauen-Qualifikation bereits um 10.45 Uhr. Mit dem Finale ab 13.15 Uhr geht der Europacup in St. Pölten zu Ende.
