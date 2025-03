Sport-Moderatorin verkündet live auf Sendung ihre Schwangerschaft

Die Sport1-Moderatorin Ruth Hofmann ist schwanger. Das verriet die 38-Jährige gleich zu Beginn des Fußball-Talks „Doppelpass“, nachdem Moderator Florian König bei seiner Überleitung an Hofmann eine Überraschung angekündigt hatte. "Ich habe auch noch jemanden mitgebracht, einen ganz speziellen Gast, wenn man so will", sagte Hofmann.