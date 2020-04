Spektakuläres NFL-Comeback: Gronkowski folgt Brady nach Tampa

In der NFL wurde am Dienstagabend eines der spektakulärsten Comebacks in der jüngeren Geschichte vollzoge. Tight End Rob Gronkowski wird in der kommenden Saison an der Seite von Superstar-Quarterback Tom Brady für die Tampa Bay Buccaneers spielen. Gronkowski beendete im März 2019 seine aktive Karriere bei den New England Patriots, liebäugelte allerdings immer wieder einmal mit einer Rückkehr.

Spätestens seit dem Brady-Trade von den Patriots zu den Buccaneers verdichteten sich die Gerüchte um ein Comeback.