Speerwerfen: Victoria Hudson gelang der große Wurf zu Olympia

Die Heeressportlerin qualifizierte sich in Brüssel auch für das Finale der Diamond League in Eugene (USA) am 16./17. September. Sie sei „überglücklich“, sagte Hudson, „dass ich zu den Besten der Welt gehöre“. Auch bei ihrem Trainer Gregor Högler war die Freude groß. „Vicky ist jetzt auf Augenhöhe mit den Besten der Welt“, sagte er laut Aussendung.

Dabei habe sich der Wurf gar nicht so gut angefühlt. Sie habe nicht mit so einer Weite gerechnet, wie sie selbst nach dem Meeting sagte.