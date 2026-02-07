Mürzzuschlag

Bub (11) bei Skisprungtraining schwer gestürzt

Ein gelber Rettungshubschrauber mit österreichischer Flagge am Heck fliegt vor blauem Himmel.
Der Bursche kam aufgrund eines technischen Fehlers zu Sturz. Der Elfjährige wurde mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus geflogen.
07.02.26, 10:50



  • Elfjähriger bei Skisprungtraining in Mürzzuschlag schwer gestürzt.
  • Sturz auf 28-Meter-Bakken durch technischen Fehler, Kopfverletzung erlitten.
  • Bub per Notarzthubschrauber ins LKH Graz gebracht, kein Fremdverschulden festgestellt.

Ein Elfjähriger hat sich am Freitagnachmittag beim Training auf einer Skisprungschanze in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwere Verletzungen zugezogen. 

Er kam auf einem 28 Meter-Bakken aufgrund eines technischen Fehlers zu Sturz, informierte die Polizei. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzung wurde der Bursche aus dem Bezirk Liezen mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz eingeliefert.

Der Unfall hatte sich gegen 16.45 Uhr beim Training mehrerer Vereine ereignet. Die Erstversorgung wurde von anwesenden Helfern und in weiterer Folge vom Notarztteam geleistet. Hinweise auf ein Fremdverschulden lägen nicht vor, hieß es.

