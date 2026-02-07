Bub (11) bei Skisprungtraining schwer gestürzt

Ein Elfjähriger hat sich am Freitagnachmittag beim Training auf einer Skisprungschanze in Mürzzuschlag (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) schwere Verletzungen zugezogen.

Er kam auf einem 28 Meter-Bakken aufgrund eines technischen Fehlers zu Sturz, informierte die Polizei. Aufgrund der erlittenen Kopfverletzung wurde der Bursche aus dem Bezirk Liezen mit dem Notarzthubschrauber ins LKH Graz eingeliefert.