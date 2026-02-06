Wie die Stadtadler Kinder auf der Hohen Wand zum Fliegen bringen

Skispringen verbindet man mit verschneiten Bergen, großen Schanzen und internationalen Bewerben, doch auf der Hohen Wand in Wien zeigt sich dieser Sport von einer ganz anderen Seite. Beim Schnuppertraining der Wiener Stadtadler wagen Kinder ab sieben Jahren ihre ersten Sprünge mit kleinen Rampen und vor allem mit viel Mut. Das Aufwärmen beginnt spielerisch: Aufwärmen, Hüpfen, Gleichgewichtsübungen. Erst danach geht es auf die Ski. Gefahren wird auf speziellen Kunststoffmatten, die auch ohne Schnee ein sicheres Training ermöglichen. Die ersten Sprünge sind bewusst niedrig gehalten. „Hier geht es nicht darum, wie weit jemand fliegt, sondern darum, sich zu trauen“, betont der sportliche Leiter der Stadtadler, Christian Moser. Die Wiener Stadtadler sind ein Skisprungverein aus Wien, der es sich seit mehr als 20 Jahren zur Aufgabe gemacht hat, den Sport auch in der Stadt zu verankern. Trainiert werden Kinder und Jugendliche aus Wien und dem Osten Österreichs. Ziel ist es, früh Technik, Koordination und Selbstvertrauen zu vermitteln. Ob aus den jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einmal echte Skisprungstars werden, ist offen. Sicher ist aber: Auf der Hohen Wand lernen sie etwas, das weit über den Sport hinausgeht, den Mut, loszufahren und abzuheben.