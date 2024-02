Show-Garantie: Harlem Globetrotters tricksen in Wien und St. Pölten

Bereits 1926 hat die Geschichte der Harlem Globetrotters begonnen. Am Samstag und Sonntag treten die Trickkönige des Basketballs in Österreich auf: Zuerst in St. Pölten, dann in Wien.

Obwohl das Show-Team seit Jahrzehnten für Unterhaltung und Slapstick-Einlagen in Kombination mit hohem Können bekannt ist, war die Gruppe aus New York anfangs noch aufs Siegen aus. Nur wenn der Gewinner des „World Professional Basketball Tournament“ von 1940 einen großen Vorsprung herausgespielt hatte, begannen die Tricks.

Erst als die NBA auch schwarzen Basketballern Spielgenehmigungen ausstellte, verloren die Globetrotters ihre Stars und verlegten sich deshalb auf Tourneen mit hohem Spaßfaktor.