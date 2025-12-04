Die nächste EM-Medaille im Schwimmen: Bronze für Gigler

Heiko Gigler holte am Donnerstag bei den Kurzbahn-Europameisterschaften der Schwimmer in Lublin Bronze über 100 m Lagen . Der Kärntner blieb in 51,60 Sekunden zwar deutlich hinter dem Schweizer Sieger Noe Ponti (50,52), verwies aber seinen Landsmann Luka Mladenovic um drei Hundertstel auf Rang vier.

Mladenovic hatte am Mittwoch die Bronzemedaille über 100 m Brust geholt. Für den 29-jährigen Gigler war es die erste Einzelmedaille in der allgemeinen Klasse.

Ein Lohn für die vielen Opfer

"Mir ist ein riesiger Stein vom Herzen gefallen. Ich bin schon so oft gescheitert", sagte Gigler. "Dass es jetzt hingehauen hat, ist umso schöner, weil es einfach ein schöner Jahresabschluss ist. Der Wettkampf geht schon noch weiter, aber das habe ich jetzt gebraucht. Dass es genau in so einem Jahr hinhaut, in dem ich es echt schwer gehabt habe, zeigt, dass man dranbleiben muss. Die ganze harte Arbeit, das Training, alles, was man geopfert hat, hat endlich einen Sinn gefunden. Ich freue mich irrsinnig auf die Medaille. Und wie man merkt, bin ich einfach sprachlos."