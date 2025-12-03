Freude im Schwimmlager: EM-Bronze für Mladenovic in Polen
Ein Feiertag für Österreichs Schwimmerlager im polnischen Lublin: Bei der Kurzbahn-EM schwamm der Salzburger Luka Mladenovic zur Bronzemedaille über 100 Meter. Bereits im Semifinale hatte Mladenovic in 56,65 Sekunden den vier Jahre alten österreichischen Rekord unterboten.
Mladenovic hat bislang drei U23-EM-Goldmedaillen (2025), drei Junioren-WM-Medaillen 2022 (Gold, Silber, Bronze) und einmal Junioren-EM-Silber 2022 gewonnen. In Lublin könnte es noch Medaillenzuwachs geben. Mladenovic bestreitet er noch die 50 und die 200 Meter Brust.
"Das ist ein Wahnsinn"
„Hier eine Medaille abzuräumen, das ist nochmal eine andere Liga“, sagt der Medaillengewinner. "Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Dass dann noch mal eine solche Bestzeit herauskommt, das ist ein Wahnsinn."
