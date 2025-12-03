Freude im Schwimmlager: EM-Bronze für Mladenovic in Polen

Ein Feiertag für Österreichs Schwimmerlager im polnischen Lublin: Bei der Kurzbahn-EM schwamm der Salzburger Luka Mladenovic zur Bronzemedaille über 100 Meter. Bereits im Semifinale hatte Mladenovic in 56,65 Sekunden den vier Jahre alten österreichischen Rekord unterboten.

Mladenovic hat bislang drei U23-EM-Goldmedaillen (2025), drei Junioren-WM-Medaillen 2022 (Gold, Silber, Bronze) und einmal Junioren-EM-Silber 2022 gewonnen. In Lublin könnte es noch Medaillenzuwachs geben. Mladenovic bestreitet er noch die 50 und die 200 Meter Brust.