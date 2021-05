Schaffer und der NFL-Traum: "Die Bears haben sich in mich verliebt"

Beim Draft 2021 gehörte der Paradeathlet nicht zu den 259 Auserwählten. Doch noch während die Talente-Wahl am Laufen war, deponierte Chicago sein Angebot am freien Markt. In der sechsten von sieben Runden kam ein Anruf, erzählte Schaffer und berichtete vom Gespräch mit den Chicago-Verantwortlichen: "Sie haben mir geradeheraus gesagt: Ich bin der Nummer-eins-Typ für sie. Die Bears haben sich in mich verliebt. Sie haben gewusst, dass sie mich billig - also ungedrafted - kriegen können."

Athletisch und lang

Österreich muss damit zwar weiter auf seinen ersten Spieler mit Draft-Siegel warten. Dass er es nicht in die 'Verlosung' geschafft hat, stört Schaffer laut eigenem Bekunden aber nicht. Zumal man das "richtige Geld" beim zweiten Vertrag verdiene. "Jetzt muss ich der ganzen NFL beweisen, dass sie einen großen Fehler gemacht haben." Der 2,01 Meter große und 136 Kilogramm schwere Mann sieht sich als Prototyp für das Bears-Spiel. "Das System ist genau dasselbe, das wir in Stanford spielen. Ich bin athletisch und lang. Das ist perfekt für dieses System."

"Thomas bringt alles mit, was ein NFL Spieler auf seiner Position braucht. 202 cm Körpergröße und 138 kg Kampfgewicht kann man niemandem beibringen", meint auch Österreichs Nationaltrainer Maximilian Sommer. Schaffer bringe auch das mentale Rüstzeug mit, um zu bestehen. "Verlässlich, intelligent, starker Wille und auf einer Mission. Diese Tugenden findest du selten und schon gar nicht in der zweiten Reihe deines Kaders, wo ich Thomas aktuell sehe in der NFL."