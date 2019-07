Saubere Tour de France? "Trifft die ohne mafiösen Schutz"

Die geringere Anzahl an Dopingfällen ist für Fachmann Sörgel eher ein Anzeichen, dass sich die Szene professionalisiert hat. "Wenn die Zahl der Tests erhöht oder intelligent getestet wird, dann trifft es die ohne mafiösen Schutz", sagte der Pharmakologe der dpa. Die Fahrer aus der zweiten und dritten Kategorie seien "bedauernswerte Personen in dem Millionenspiel und dienen dazu für das 'Schau her, die Dopingverfolgung funktioniert'."

So sind im Erfurter Blutdopingskandal um den Arzt Mark S. große Namen bislang ausgeblieben. Die Österreicher Georg Preidler und Stefan Denifl, die inzwischen für vier Jahre gesperrt wurden, gehörten eher der Kategorie "Helfer" an. Und die früheren Topsprinter Danilo Hondo und Alessandro Petacchi befanden sich in den letzten Zügen ihrer Karriere, als sie Dopingkunde gewesen sein sollen.

Entscheidende Phase vor der Tour

Aufgewirbelt hat es die Branche gleichwohl. "Das war natürlich ein Riesenschock, dass es noch so etwas gibt", sagt Nils Politt, der zu den hoffnungsvollen Jungstars im deutschen Radsport zählt und eine strikte Anti-Doping-Haltung vertritt: "Ich fand es gut, dass es aufgeflogen ist. Was der Arzt da getrieben hat, war einfach unglaublich. Daher hoffe ich, dass, wenn es noch mehr Namen gibt, diese auch an die Öffentlichkeit kommen."