Saisonstart nach Maß für Jakob Pöltl und San Antonio

Jakob Pöltl ist am Mittwoch (Ortszeit) mit einem Double-Double in die neue Saison der National Basketball Association gestartet. Der 26-jährige Wiener steuerte zwölf Punkte und 13 Reboundszum souveränen 123:97 der runderneuerten San Antonio Spurs gegen Orlando Magic bei. Außerdem verbuchte er sieben Assists in 29:49 Einsatzminuten. Der Center sprach danach von einem Auftakt, „wie man ihn sich vorstellt“.

Im Duell mit Orlando hatte es nur im ersten Viertel vier Führungswechsel gegeben, einmal war es unentschieden gestanden. Danach lagen stets die von Devin Vassell mit 19 Zählern angeführten Spurs voran. Pöltl war einer von sieben Spielern der Texaner, die zweistellig scorten. Zudem schrieb er zum 25. Mal in seiner NBA-Karriere in der regulären Saison doppelt zweistellig an. Sein Team haben die „Stärken voll ausspielen“ können, stellte der Center fest. Er führte diesbezüglich „hohes Tempo, gute Ballbewegung und ausgeglichene Punkteverteilung“ an.